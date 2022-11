Morreu a cantora Gal Costa

Morreu a cantora brasileira Gal Costa, aos 77 anos. A notícia da sua morte foi avançada pelo Folha de S. Paulo, citando o agente da cantora.







Inês Gomes Lourenço/Correio da Manhã

Gal Costa era um dos nomes do cartaz do Primavera Sound de São Paulo, no fim de semana, mas a sua atuação foi cancelada em cima da hora, já que a cantora não tinha recuperado da operação a que foi sujeita em setembro deste ano a um nódulo na fossa nasal direita, refere a Folha.Nascida em 1945 como Maria da Graça (Gracinha para os amigos mais próximos), adotou o nome artístico Gal Costa sobre o qual construiu a sua carreira, iniciada com um disco em dueto com Caetano Veloso: Domingo, de 1967, da qual se destaca o êxito "Coração Vagabundo".Uma das mais famosas cantoras brasileiras a surgir na década de 60, Gal Costa colaborou com Caetano Veloso, Maria Bethânia e Gilberto Gil (os Doce Bárbaros) e também no disco Tropicália ou Panis et Circensis, um dos discos fundamentais da música popular brasileira (MPB). Gracinha lançou a sua carreira em Salvador, na década de 1960, tendo impressionado até o próprio João Gilberto, o pai da bossa nova.Aos 30 anos já tinha participado em discos fundamentais da história da MPB, como Tropicália ou Panis et Circencis, Índia, ou Doce Bárbaros. E tinha sido a estrela de um dos espetáculos musicais mais marcantes da história do Brasil: Fa-tal.Nos anos seguintes tentou afastar-se da imagem de jovem subversiva, aproximando-se do cancioneiro mais samba do Brasil, cantando Chico Buarque e Dorival Caymmi.