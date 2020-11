Melania levará 50 milhões pelo divórcio

Melania Trump, de 50 anos, está literalmente a "contar os minutos" até ao momento em que o marido Donald Trump, de 74, deixará para sempre a Casa Branca para dar lugar a Joe Biden. Como afirma o Daily Mail desde a derrota de Trump nas presidenciais norte-americanas, a ex-modelo eslovena pode finalmente divorciar-se. A concretizar-se, Melania continuará a ter uma vida de luxo - fala-se em 50 milhões de dólares, duas casas e um avião particular para as suas viagens e as do seu filho Barron, de 14 anos, para quem quis garantir o futuro, através de um acordo pós-matrimonial com Trump. O Daily Mail falou com alguns ex-colaboradores da Casa Civil, entre eles Stephanie Wolkoff, ex-conselheira sénior da primeira-dama norte-americana, que disse que Melania e Trump, casados há 15 anos, sempre dormiram em quartos separados.A ex-diretora de comunicação do presidente dos Estados Unidos, para quem trabalhou de 2017 a 2018, parece ter certeza de que "Melania está a contar cada minuto até ele deixar de exercer o cargo, para ir à sua vida", acrescentando que "ela sente repulsa pelo marido". Se haverá ou não divórcio, o certo é que não houve até agora nenhuma reação dos envolvidos em relação aos rumores. Melania sempre disse que o seu casamento é "sólido", mas em diversas ocasiões em público parecem revelar exatamente o contrário. Entre o casal nota-se uma distância subjacente e nunca têm gestos de afeto.A primeira-dama "esquivava-se" do marido quando ele tentava dar-lhe a mão, nem que fosse para a ajudar a descer as escadas. Segundo Omarosa Manigault Newman – participante da primeira temporada do reality show The Apprentice, apresentado por Donald Trump – evitar a mão do marido à frente dos jornalistas, tinha para Melania uma intenção clara: humilhá-lo publicamente. No entanto, durante a campanha eleitoral, ela fez um esforço e foram várias as ocasiões em que apareceu de mão dada com Trump e que mais sorriu ao seu lado.Se Melania avançar mesmo com a separação, este será o terceiro divórcio do magnata norte-americano. A primeira foi com a então modelo checa Ivana, com quem esteve casado de 1977 a 1992, e mãe dos seus tês filhos mais velhos – Donald Jr., Ivanka e Eric. Na época, Ivana foi "compensada" com 14 milhões de dólares e também lhe foi dado usufruto da casa Mar-a-Lago, que Trump comprou em 1985 por 8 milhões e que transformou num resort de luxo. A segunda mulher foi a atriz Marla Maples, mãe da sua filha Tiffany. Casaram-se em 1993 e divorciaram-se seis anos depois. Ele ter-lhe-à dado "apenas" 2 milhões de dólares. A 22 de janeiro de 2005, em Mar-a-Lago, Palm Beach na Flórida, Melania Knauss, com um vestido de Christian Dior no valor de 200 mil dólares, e Donald Trump casavam-se perante cerca de 450 dos maiores nomes da alta sociedade, como Shaquill O'Neal, Elton John, Arnold Schwarzenegger e Bill e Hillary Clinton.