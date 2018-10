Ao contrário das expectativas, a princesa Eugénia não levou a jóia que a sua mãe escolheu no dia do seu casamento, a tiara de York. A filha mais nova do príncipe André e de Sarah Ferguson - que se casou na manhã desta sexta-feira na capela de Windsor - teve uma opção mais original: a tiara de esmeraldas de estilo kokoshnik, muito popular na corte imperial russa, que pertenceu a Margaret Greville, uma filantropa da alta sociedade que deixou todas as suas jóias à rainha-mãe, em 1942, e que hoje faz parte da colecção da Rainha Isabel II.

A tiara em platina foi elaborada por Boucheron em 1919 a partir de uma enorme esmeralda central, com mais de 90 quilates, e com outras seis esmeraldas e diamantes. A princesa levou o cabelo apanhado, que revelava os brincos de diamante e esmeralda, oferecidos pelo noivo Jack Brooksbank.