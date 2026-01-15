Matt Damon compara agentes do ICE a "camisas castanhas"

O ator condenou a atuação dos agentes do ICE e critica a "falta de preparação" que levou à morte de uma mulher em Minneapolis.

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES O resumo das notícias escritas pela redação da SÁBADO. (Enviada de segunda a sexta)

A Newsletter A SÁBADO É TODOS OS DIAS no seu e-mail

O ator norte-americano Matt Damon comparou o Serviço federal de Imigração norte-americano (ICE, na sigla original) aos "camisas castanhas", o grupos paramilitar que respondia ao partido nazi na Alemanha da década de 30 do século passado, afirmando que os seus agentes não estavam treinados para lidarem com uma população que lhes é hostil.



Matt Damon critica agentes do ICE e a gestão da morte de mulher em Minneapolis NDZ/STAR MAX/IPx

As declarações de Damon foram feitas no lançamento do seu filme The Rip (na Netflix)m esta terça-feira. O ator chegou à passadeira com um pin "Be Good" ("porta-te bem", em tradução livre), uma foma de protesto contra o homicídio de Renee Good às mãos do ICE, em Minneapolis. Num vídeo publicado pela Associated Press, Damon afirmou: "Acho que aquilo foi um sinal de alarme". "O que estamos a ler sobre a falta de treino de alguns dos agentes está a deixar-nos preocupados", continuou.

"Já ouvi alguns amigos que pertencem ou pertenceram a forças de autoridade a dizer que não era assim que teriam gerido a situação", acrescentou, dizendo que acredita ser seu dever, enquanto cidadão, de falar sobre o tema e "sobre em que tipo de país queremos viver". O filme The Rip foca-se na atividade policial e Damon acompanhou agentes no seu trabalho durante a preparação para o filme.

"Este tipo de comportamento... Não quero falar das camisas castanhas, mas é o que parece", disse.

A carregar o vídeo ... Novas imagens mostram perspetiva do agente do ICE que matou a tiro mulher em Minneapolis

Renee Good foi morta a tiro por um agente do Serviço de Imigração e Controlo de Alfândegas dos Estados Unidos em Minneapolis, na quarta-feira passada. Com 37 anos e natural do Colorado Springs, a mulher tinha-se mudado recentemente para a cidade e, de acordo com a informação adiantada pela senadora Tina Smith, era cidadã americana. A morte ocorreu no contexto de uma operação em grande escala de fiscalização.

Segundo relatos das autoridades, Good foi atingida a tiro num momento em que manifestantes tentavam bloquear as operações dos agentes norte-americanos. O presidente dos EUA acusou Renee de resistir e dificultar o trabalho dos agentes e a "esquerda radical" de promover o sucedido. "A condutora comportou-se de forma caótica, resistindo à autoridade antes de atropelar brutalmente um agente do ICE", afirmou Donald Trump na sua conta oficial do Truth Social.

O Chefe de Estado norte-americano acrescentou que "estes incidentes acontecem porque a esquerda radical ameaça e ataca diariamente os nossos agentes da lei e os oficiais do ICE".

Líderes estaduais norte-americanos referiram que a vítima estava no local da operação do ICE como "observadora legal", ou seja, como voluntária que monitoriza as autoridades em operações desta natureza. O objetivo passa por ajudar a manter a calma e a impedir "condutas inadequadas" por parte dos agentes. Contudo, a mãe de Renee afirmou que a filha "não participou em nada" que envolvesse desafiar as autoridades.

A secretária de Segurança Interna norte-americana, Kristi Noem, denunciou que a vítima "passou o dia a perseguir e impedir o trabalho" dos agentes, "bloqueando-os" com a viatura, à medida que "gritava contra eles".