15 de janeiro de 2026 às 18:22

Minneapolis a ferro e fogo após mais um tiroteio a envolver imigrantes

Um agente federal atirou na perna de um homem em Minneapolis, na quarta-feira, após ter sido atacado com uma pá e um cabo de vassoura. O incidente aumentou ainda a tensão que se tem vivido na cidade desde que uma mulher foi morta a tiro por um agente do ICE na semana passada.

