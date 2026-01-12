Sábado – Pense por si

12 de janeiro de 2026 às 17:36

Vigília em Minneapolis para recordar mulher morta a tiro por agente do ICE

Várias pessoas reuniram-se em Minneapolis, nos EUA, para recordar Renee Good, morta a tiro por um agente de imigração na quarta-feira passada.

