Princesa Irene da Grécia, irmã da rainha Sofia de Espanha, morre aos 83 anos

Irene vivia em Madrid há mais de 40 anos para se manter próxima da sua irmã.

A princesa Irene da Grécia, irmã mais nova da rainha Sofia de Espanha, faleceu aos 83 anos em Madrid na manhã desta quinta-feira.



Princesa Irene da Grécia morre aos 83 anos Europa Press via AP

Conhecida por ser discreta, espiritual e profundamente dedicada à família, não era uma típica princesa uma vez que nunca se casou nem teve filhos, mas era bastante próxima dos irmãos e tornou-se uma segunda mãe para os seus sobrinhos e sobrinhas espanhóis, incluindo o Rei Felipe, que a chamavam de Tia Pecu.

Depois de conhecer o mundo com a sua mãe a rainha Frederica, a princesa Irene mudou-se para Madrid para estar próxima da sua amada e inseparável irmã. Viveu uma vida longe do luxo e dos holofotes públicos e dedicou-se a causas de caridade, ainda assim era frequentemente vista com a família real espanhola, especialmente durante os verões que passam em Maiorca.

Irene nasceu a 11 de maio de 1942 quando a família real grega se encontrava no exílio na Cidade do Cabo, na África do Sul. Na infância passou por diversos países antes de 1946 regressar à Grécia e a 1 de abril de 1947 o seu pai tornou-se o Rei Paulo II da Grécia.

Mais tarde todas as viagens foram relatadas no livro Irene da Grécia: A Princesa Rebelde, de Eva Celada, onde também é referido a sua paixão pela música. A princesa chegou a estudar piano com a renomada pianista Gina Bachauer, tornando-se uma pianista profissional.

Nos seus últimos anos de vida abdicou de todas as suas joias e doou a sua herança à ONG Mundo en Armonía, que fundou em 1986 e que cessou as suas atividades em 2024. A organização desenvolveu diversos projetos filantrópicos voltados para o bem-estar espiritual e material.

