Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
11 de janeiro de 2026 às 18:06

Novas imagens mostram os momentos antes do tiroteio fatal em Minneapolis

O Departamento de Segurança Interna dos EUA divulgou um novo vídeo que mostra os instantes que antecederam o disparo fatal contra Renee Good por um agente do ICE, alegando que ela impedia a operação policial.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter A SÁBADO É TODOS OS DIAS no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES O resumo das notícias escritas pela redação da SÁBADO. (Enviada de segunda a sexta)