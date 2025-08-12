"Nada paga o prazer de fazer filmes no meu país"

Diogo Morgado já foi federado em canoagem e em natação e conta que foi o desporto que o levou ao teatro. Numa caminhada de 5 km, o ator falou-nos da sua paixão pela realização e do filme que vai estrear agora.

Chegou ao Parque das Nações à hora combinada e começámos a caminhar a partir da Torre Vasco da Gama. Ao longo de cerca de duas horas, percorremos quase cinco quilómetros junto ao Tejo, mas os 30 graus obrigaram-nos a algumas paragens nas sombras. O ator, de 44 anos, mora na outra margem do rio, onde cresceu, e diz que em Lisboa parece que o tempo passa mais depressa: “Vivi na zona do Rato e quando acordava cedo, ficava sempre com a sensação de que estava atrasado, mesmo não estando.” Diogo continua a fazer novelas - atualmente podemos vê-lo em A Protegida, na TVI -, mas diz que se pode dar ao luxo de só fazer boas histórias e boas personagens. Confessa que se sente mais confortável atrás das câmaras e vibra ao falar do seu novo filme, O Lugar dos Sonhos, que estreia nos cinemas no dia 28.