Morreu o ator Alan Arkin. Tinha 89 anos

Morreu o ator Alan Arkin, que venceu o Óscar com o filme Little Miss Sunshine (em 2007), e que mais recentemente protagonizou a série da Netflix O Método Kominsky ao lado de Michael Douglas. Tinha 89 anos.





O ator morreu em casa, na Califórnia. "O nosso pai era um talento único e uma força da Natureza, tanto como artista, tanto como homem. Um marido, pai, avô e bisavô amoroso. Foi amado e sentiremos a sua falta", revelaram os filhos Adam, Matthew e Anthony, em comunicado.Alan Arkin trabalhou em cinema, televisão e teatro, tendo ainda conseguido um Tony, o galardão máximo do teatro nos EUA. Pela série O Método Kominsky, conseguiu duas nomeações para os prémios Emmy e Globos de Ouro.O Óscar de Melhor Ator Secundário chegou com Little Miss Sunshine e mais tarde, em 2012, foi nomeado pela quarta vez pelo filme Argo, realizado por Ben Affleck.Alan Arkin dedicou-se brevemente à música depois da faculdade, mas acabou por se juntar a um grupo de comédia de improviso, chamado Second City. De seguida, chegou aos espectáculos da Broadway e em 1963, venceu um Tony por Enter Laughing.Nos anos seguintes, chegou ao cinema e conseguiu uma nomeação ao Óscar com The Russians Are Coming, The Russians Are Coming em 1967. Ao longo da sua carreira, entrou em mais de 100 filmes.