Ezra Miller 'grato' por fim de processo de assédio a uma criança de 12 anos

Ezra Miller recebeu, no ano passado, uma ordem de restrição por assédio a uma criança de apenas doze anos, que agora foi suspensa por falta de evidências.







Pela primeira vez a estrela de The Flash pronunciou-se sobre o tema e afirmou que se encontra muito "grato": "Estou confiante com o resultado de hoje e muito grato neste momento a todos os que estiveram ao meu lado e tentaram garantir que este uso indevido do sistema de proteção fosse interrompido".O ator defendeu ainda que "as ordens protetivas são feitas para promover a segurança dos indivíduos, famílias e crianças que estão em perigo". No entanto é fundamental que fique claro que "não foram feitas para serem usadas como armas por aqueles que procuram atenção, um espaço de fama ou um certo tipo de vingança pessoal".Na sua conta do Instagram considerou que foi usado "injustamente como um alvo" por alguém com "ações manipuladores e destrutivas".Na passada sexta-feira o Tribunal de Greenfield, em Massachusetts, Estados Unidos, suspendeu a ordem de restrição temporária iniciada devido a uma queixa apresentada por Shannon Guin em nome do seu filho de 12 anos. Na queixa era referido que o ator tinha gritado e dado atenção indevida à criança, deixando-a desconfortável, no entanto nenhuma acusação criminal foi feita contra Ezra Miller.A advogada Marissa Elkins também reagiu ao fim do caso alimentado por "alegações falsas" e anunciou que estas surgiram num "momento em que Ezra estava a lutar contra problemas significativos de saúde mental e foi incapaz de comparecer ao tribunal para se defender das alegações feitas por esse indivíduo".Marissa Elkins explicou ainda que o ator "nunca esteve sozinho" com a criança durante os seus "breves encontros".O último ano foi bastante conturbado para Ezra Miller, além desta acusação, foi detido várias vezes no Havai por agressões. Na Alemanha foi acusado de assediar uma mulher, na Islândia de estrangular uma pessoa e em Vermont de hospedar uma mulher e três crianças num "ambiente inseguro".Depois destes episódios, em agosto do ano passado, o ator decidiu procurar apoio psicológico para os seus "complexos problemas de saúde mental".