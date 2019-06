Colegas, treinadores e clubes lamentam morte de Reyes

, tudo aconteceu na autoestrada A-376 entre Sevilha e Utrera, quando o veículo se despistou e incendiou. No acidente também morreu Jonathan Reyes, primo do futebolista, e um amigo.

I’m devastated to hear the sad news about José Antonio Reyes. Wonderful player, superb team mate and exceptional human being. I wish his family and friends continued strength and courage to get through this difficult time. #takenfartoosoon — Thierry Henry (@ThierryHenry) 1 de junho de 2019

Everyone at UEFA is shocked & hugely saddened to learn that José Antonio Reyes has died aged 35.



A Spanish international with 5 @EuropaLeague titles, Reyes will be sorely missed by the football world.



Our thoughts are with his family & friends at this terrible time. pic.twitter.com/EW4btJ9Vf9 — UEFA (@UEFA) 1 de junho de 2019

Un golpe muy duro. Descansa en paz AMIGO. Tuve la suerte de compartir grandes momentos a tu lado. Siempre en nuestros corazones ♥? pic.twitter.com/cYLysjpFHO — Koke Resurrección (@Koke6) 1 de junho de 2019

Consternado por el fallecimiento de JA Reyes en plena juventud. La vida es muy cruel a veces. Imposible olvidar sus 2 goles con el @realmadrid en el último partido de la Liga 2006/07 que nos dieron el título pic.twitter.com/IxtGC9Ovts — Ramón Calderón (@rcalderonorg) 1 de junho de 2019

Así Quiero Recordarte José, con una sonrisa y dando todo en Nuestra Pasión. Descansa en Paz. pic.twitter.com/YEZCjhhnWp — Diego Pablo Simeone (@Simeone) 1 de junho de 2019

Descansa em paz José Antonio Reyes. Sentidas condolências à família e amigos #FCPorto pic.twitter.com/bKLl6PW2ND — FC Porto (@FCPorto) 1 de junho de 2019

Os nossos pensamentos estão com a família e os amigos de José António Reyes.



Até sempre. pic.twitter.com/ZDdnj7leYB — Sporting Clube de Portugal (@Sporting_CP) 1 de junho de 2019

A Família Benfiquista apresenta as mais sentidas condolências pelo falecimento de José António Reyes.



? https://t.co/le0rzVfsAW pic.twitter.com/SoLlAVGHg8 — SL Benfica (@SLBenfica) 1 de junho de 2019

Jose amigo... No me lo puedo creer. Te voy a echar muchísimo de menos. Hasta siempre. pic.twitter.com/BqfEN2FSA4 — Joan Capdevila (@capde11) 1 de junho de 2019

Descasa en paz hermano pic.twitter.com/B8gQ4F5jQq — carlos bacca (@carlos7bacca) 1 de junho de 2019

Comunicado oficial: José Antonio Reyes

El @realmadrid siente una profunda consternación y tristeza por el fallecimiento del que fuera jugador de nuestro club, José Antonio Reyes.

Tweet (1/2) pic.twitter.com/fAs1lGxmWG — Real Madrid C.F.? (@realmadrid) 1 de junho de 2019

Profundamente triste y sin palabras tras conocer esta trágica noticia. Nunca olvidaré tu magia y tu sonrisa Jose, nunca. Fue un honor estar a tu lado... un fuerte abrazo y todo el ánimo del mundo a familiares, amigos y clubes a los que representó. RIP amigo pic.twitter.com/MHBonp8k8N — Unai Emery (@UnaiEmery_) 1 de junho de 2019

Que triste noticia de José Antonio Reyes. Mi pésame para la familia, descansa en paz — Paulo Futre (@PauloFutre) 1 de junho de 2019

"I am devastated to hear the terrible news about Jose.



"To his family and friends, all support from everyone in the Arsenal family.



"He will remain forever in our hearts."



- Arsène Wenger pic.twitter.com/nrq6ldkSap — Arsenal FC (@Arsenal) 1 de junho de 2019

Roto. Destrozado. No tengo palabras. Todo el cariño a la familia. ¡Siempre te recordaremos, amigo! DEP hermano https://t.co/RKxTsdZlTl — Sergio Ramos (@SergioRamos) 1 de junho de 2019