Ultimamente a minha rotina é nunca acordar antes das, depende se tenho entrevistas ou outros compromissos. A primeira coisa que faço é tomar três cafés – não como nada de manhã e a minha primeira refeição do dia é o almoço. Depois passo pelo Instagram, Spotify, Youtube e Apple Music, para ver o que há de novo, e também para perceber como estão a correr as minhas músicas. Não demoro muito tempo a arranjar-me porque não sou vaidoso.

Ansioso pelo Altice Arena

Tomo banho e normalmente visto um fato de treino para me sentir mais confortável. Por volta das 10h30 saio de casa em direção ao estúdio, que é na margem sul, onde chego às 11h. A minha digressão começou há quase dois meses, no Luxemburgo. Já estivemos em várias queimas das fitas, como Mirandela e Porto, este mês ainda temos concertos em Lisboa, Elvas, Castelo Branco e em muitas outras cidades.

Nesta altura também já estou a preparar o concerto no Altice Arena, que é a 30 de novembro. Sinto-me muito ansioso para subir àquele palco, onde vamos fazer um super espetáculo com muita dança. Neste momento, os bilhetes estão a vender muito bem, em apenas dois meses, o que me leva a considerar fazer uma segunda data. Lá pelas 13h faço uma pausa para almoço, que a Uber Eats me traz ao estúdio. Se estou numa fase de preparação de concertos, como agora, em que tenho de estar mais em forma, peço coisas saudáveis, como saladas, arroz, massas, carnes grelhadas, essas coisas.

Músicas novas e supermercado

A seguir, por volta das 14h, vou para a aula de dança, na Jazzy Academy, em Lisboa, durante cerca de uma hora, e depois treino mais três horas. Não dispenso o exercício, seja em ginásio ou desportos de combate. Ao fim de semana, se não tiver concertos, jogo à bola com um grupo de amigos. Também adoro assistir aos jogos de futebol, mas só vou ao estádio para ver grandes partidas, como as da Seleção e da Champions.

Após, o treino, se não tiver nenhum compromisso, ou vou para casa, onde tenho um estúdio improvisado, estruturar e finalizar músicas ou criar novas faixas. Falo com produtores através do Skype e do Facetime. Até ao concerto no Altice vou lançar nove músicas novas todos os meses. Ao final do dia, pelas 18h, gosto de ir às compras ao supermercado, que é perto do sítio onde moro.

Game of Thrones e banquete na cama

Lá para as 19h volto para casa e dedico-me à cozinha. Faço muita coisa – lasanha, batata doce com legumes, peixe no forno ou grelhado – mas não sigo receitas, prefiro experimentar e ver o que sai. Depois de jantar, às 21h30, se estiver numa fase de entregas de músicas ou videoclips, regresso ao estúdio e posso ficar a trabalhar até às tantas. Senão, vejo um filme ou uma série na Netflix ou na HBO – a minha favorita é a Game of Thrones, que infelizmente já acabou.

Também gosto de ler e o último livro que li foi um do Haruki Murakami, que não me lembro do título. Deito-me muito tarde, nunca antes das 3h da manhã. Mas antes de dormir, como adoro comer, faço um banquete na cama. Levo de tudo um pouco, desde queijo, iogurtes, a bolachas Maria para molhar no leite.