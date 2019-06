Reyes morreu enquanto saía de Utrera, de onde era natural. Ainda não se sabe o que causou o acidente rodoviário, mas segundo o El País, tudo aconteceu na autoestrada A-376 entre Sevilha e Utrera, quando o veículo se despistou e incendiou.José Antonio Reyes ganhou uma Premier League, uma Community Shield em 2004 e a FA Cup. Foi o primeiro espanhol a ganhar a Liga em Inglaterra. No Real Madrid foi campeão uma vez. Passou para o Atlético e daí, ao Benfica, na época 2008/09. Nessa época, treinado por Quique Flores, o clube ganhou a taça da Liga.Depois de sair do Benfica, Reyes regressou ao Sevilha onde viveu alguns dos melhores anos da sua carreira, com três títulos da Liga Europa. Os últimos clubes foram o Espanyol, o Córdoba, o chinês Xinjiang Tianshan e o Extremadura.O jogador estreou-se na seleção de Espanha contra Portugal, em 2003. Também disputou o Mundial de 2006.

O seu último jogo foi uma vitória por 1-0 contra o Alcorcon, a 18 de maio. O Extremadura tem um jogo marcado contra o Cádiz este domingo, fora de casa.