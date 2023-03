Ator de Creed III detido por queixas de violência doméstica

O ator Jonathan Majors, protagonista de filmes como Creed III ou Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania, foi detido por queixas de estrangulamento, agressão e assédio. O episódio aconteceu no sábado, em Nova Iorque, e a representante do ator de 33 anos garante que ele é que é a vítima e não a mulher queixosa.







REUTERS/Mario Anzuoni

A polícia de Nova Iorque indicou que Jonathan Majors se envolveu numa disputa doméstica com uma mulher de 30 anos. "A vítima informou a polícia de que tinha sido agredida", referiu o porta-voz da polícia.A mulher ligou para o número de emergência às 11h14, hora local, a partir de um apartamento no bairro nova-iorquino de Chelsea. A polícia indicou ainda que a mulher sofreu pequenas lesões na cabeça e no pescoço e que foi levada para o hospital.Majors foi detido por algumas horas e libertado na noite de sábado, porém a advogada nega qualquer crime. Num comunicado, a equipa de defesa do protagonista da série Lovecraft Country sublinhou que ele é "completamente inocente" e alega que foi ele a vítima na situação."Estamos a reunir e a apresentar provas para o procurador distrital com a expectativa de que as queixas sejam retiradas imediatamente", afirmou Priya Chaudhry. Entre as provas citadas pela advogada estão "filmagens do carro onde o episódio ocorreu", bem como testemunhos do condutor e outras pessoas que viram e ouviram a cena. E ainda "dois depoimentos escritos da mulher a desmentir estas alegações".Jonathan Majors é ainda conhecido pelos papéis em O Último Homem Negro em São Francisco, o western da Netflix Vingança e Castigo e o filme da Marvel Homem-formiga e a Vespa: Quantumania.