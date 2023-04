Jamie Lee Curtis: “Teria sido uma ótima polícia. Tornei-me atriz inesperadamente”

Com 64 anos, iniciou a carreira pelos filmes de terror e já cruzou todos os géneros, tendo agora recebido um Óscar. Nunca teve aulas de representação e entrou em O Barco do Amor com os pais.

Muito bem acompanhada por Angela Bassett (por Black Panther: Wakanda Para Sempre), Kerry Condon (com Os Espíritos de Inisherin), Hong Chau (A Baleia), e até uma colega de elenco, Stephanie Hsu (Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo), Jamie Lee Curtis enfrentou a 95ª edição dos Óscares, os mais relevantes prémios da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas dos Estados Unidos, com a elegância de sempre. Veterana em galas do mesmo género (algumas ganhas, outras perdidas), nunca tinha sido nomeada a um Óscar. Foi desta e foi de vez: levou para casa a estatueta de Melhor Atriz Secundária, por Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo. Antes, teve tempo para se sentar e falar sobre o incrível sucesso deste filme e sobre a forma como construiu as (já muitas) grandes personagens da carreira, não se esquecendo de falar do que deve ao filme Halloween, que, além de lhe valer o epíteto de rainha do grito, a lançou para o céu estrelado de Hollywood.