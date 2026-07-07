"Intimista”, mas não assim tão privado: tudo o que se sabe sobre o casamento de Taylor Swift e Travis Kelce

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Os pormenores do casamento de Taylor Swift e Travis Kelce na passada sexta-feira começam a vir a público, lentamente. Embora os noivos quisessem uma cerimónia privada, realizá-la num dos maiores espaços de Nova Iorque, o Madison Square Garden (MSG), e convidar mais de mil pessoas faz cair por terra a ideia da privacidade. Alguns convidados já revelaram como foi a cerimónia, eis o que se sabe.



Taylor Swift e Travis Kelce casaram no Madison Square Garden AP Photo/Ryan Murphy

Cerimónia “intimista”

A cerimónia teve a duração de três dias, começando com um jantar de ensaio na quinta-feira, com apenas cerca de 100 convidados, segundo avançou fonte anónima à ABC News. Horas antes do evento, um representante da cantora anunciou à imprensa norte-americana que o casal fez uma doação de 26 milhões de dólares (22.752.860 euros) para instituições de caridade dos Estados Unidos.

Segundo avança a Vogue, as portas do MSG abriram na sexta-feira pelas 15:30 e foram servidos cocktails. A cerimónia propriamente dita começou às 17:30, seguida do copo de água pelas 18:30. A festa estendeu-se até às 2:00 do dia seguinte.

Fonte anónima contou à People que o espaço parecia uma floresta, repleto de árvores, e as bancadas do estádio estavam cobertas por um tecido branco. Os noivos subiram a um palco, onde foi oficializado o casamento, e onde leram os votos durante “20 minutos cada”.

"Taylor e Travis não tiveram damas de honra nem padrinhos. Em vez disso, o seu irmão Austin Swift foi o padrinho de Taylor e Jason Kelce foi o padrinho de Travis. A cerimónia reuniu as duas famílias e foi oficializada pelo amigo Adam Sandler ", avançou a equipa de Taylor Swift em comunicado.

Fugindo mais uma vez à ideia da privacidade, surgiu um cartaz gigante no exterior do estádio a anunciar que o casal já tinha casado. “JUST&T MARRIED”, podia ler-se.

Já na manhã de sábado, o convidado Stephanopoulos partilhou a experiência no programa Good Morning America: “Foi o mais intimista possível, considerando que era o Madison Square Garden."

À CNN, Andy Reid revelou que Adam Sandler fez um “trabalho fenomenal”, ao misturar humor com sensibilidade. “Ele disse: ‘beijem-se sempre que puderem, todos os dias. Quer seja a ir dormir, antes de ir para o trabalho ou, sei lá, em qualquer lugar, beijem-se.’ E achei que isso — de uma maneira simples — foi realmente comovente”, partilhou.

Copo de água com música ao vivo

Depois da cerimónia, a “mãe da Taylor convidou toda a gente a dirigir-se a um salão onde estava um palco”, em que Paul McCartney viria a cantar o sucesso dos Beatles I Want to Hold Your Hand. Stevie Nicks também atuou, segundo a mesma fonte, em declarações à People.

Havia “bares por todo o lado”, “estações de vários tipos de comida, como italiana e sushi”. Apesar da dimensão do espaço, a sala estava “lotada”.

Cerca de mil convidados

A lista de convidados ascende às mil pessoas, entre família, amigos e celebridades. Entre os nomes conhecidos, a imprensa internacional já confirmou figuras como Ed Sheeran, Selena Gomez, Jennifer Lopez, Sabrina Carpenter, Gigi Hadid, Brad Pitt, Tom Hanks, Bradley Cooper, Dakota Johnson, Jimmy Fallon, Emma Stone, Jessica Alba, Greg James, Hugh Grant, Ethan Hawke, Jason Sudeikis, Benson Boone, Abby Wambach, Chris Jones e Cooper Kupp. Harry Styles, ex-namorado de Taylor Swift, também terá sido convidado, mas faltou por estar em digressão em Londres. A atual namorada do cantor, Zoe Kravitz, marcou presença. Os convidados receberam lenços bordados.

Casal exigiu confidencialidade

O casal não revelou quaisquer imagens do casamento e os convidados tiveram de assinar um NDA (Non Disclosure Agreement, ou seja, acordo de confidencialidade) que limitava as imagens que poderiam partilhar. Todos os presentes (incluindo convidados, funcionários e segurança) estavam, aliás, proibidos de usar o telemóvel durante a cerimónia. As imagens que surgiram, nos últimos dias, pela internet com o vestido e fato dos noivos são falsas, tendo sido geradas por inteligência artificial.

Vestido e fato dos noivos permanece secreto

O que se sabe sobre a roupa da cerimónia é que foi criada pela Christian Dior Alta Costura e desenhada por Jonathan Anderson, diretor criativo da marca, com a colaboração dos noivos. Este é o primeiro vestido de noiva de alta costura do estilista para uma celebridade de renome mundial. Os sapatos foram feitos à medida por Christian Louboutin e as jóias eram da Cartier, avançou um representante de Taylor Swift em comunicado.

Com Diogo Barreto

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