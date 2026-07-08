Quem herdou a fortuna milionária de Valentino? Testamento revela surpesa

Sem herdeiros legítimos, sempre se desconheceu quem iria beneficiar do vasto património do estilista que inclui, entre outros bens, um castelo em França. Agora, o testamento revelado por um jornal italiano esclarece finalmente o destino da herança.

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Para quem foi o enorme património de centenas de milhões do estilista Valentino, que inclui iates, moradias, obras de arte (entre as quais de Picasso e Andy Warhol), um castelo em França ou ainda um banco privado do qual a rainha Isabel era cliente? A questão permaneceu sempre sem respostas desde 19 de janeiro de 2026 - data em que o estilista morreu, aos 93 anos -, mas não tendo Valentino herdeiros legítimos, isso significava que o estilista podia dispor de 100% dos seus bens, ou seja, entregá-los a quem quisesse, sem quaisquer restrições.



Estilista Valentino morreu em janeiro de 2026 e deixou um vasto património, nomeadamente um castelo em França Ik Aldama/picture-alliance/dpa/AP Images

Até agora, ainda não tinha vindo a público quem é que iria ter direito a esta herança, mas segundo o jornal Corriere della Sera ela foi toda destinada a uma fundação com sede em Vaduz, Liechtenstein. A Fundação Valentino Garavani – Giancarlo Giammetti, de Vaduz, é uma instituição sem fins lucrativos criada em 2016 pelos fundadores da icónica casa de moda italiana que tem como missão apoiar a cultura, proteger a comunidade e promover jovens talentos.

O estilista havia entregado o seu testamento ao notário suíço Rolf Schneider, em Gstaad, na Suíça, a 29 de março de 2023. Nele, nomeou então aquela fundação como única herdeira.

O testamento foi registado em Itália, a 21 de janeiro, dois dias depois da sua morte e dois dias antes do funeral, e executado nos meses seguintes, a partir de 15 de abril. Grande parte das peças mais valiosas da coleção Valentino, entretanto, já foram registadas em nome da Fundação Vaduz - nomeadamente a mansão de 30 quartos em Via Ápia, Itália, o iate de 46 metros "Tm Blue One" e as atividades operacionais da fundação italiana com o mesmo nome.

A nomeação da fundação como única herdeira provavelmente terá como objetivo manter o património unido e garantir a gestão contínua, observa o jornal italiano. Acredita-se, no entanto, que Valentino queria distribuir e destinar a liquidez e bens móveis àqueles que lhe foram próximos em vida, nomeadamente ao seu companheiro Vernon Bruce Hoeksema, o seu ex-companheiro, sócio e amigo de longa data, Giancarlo Giammetti, o sobrinho Piero Villani, a família do brasileiro e embaixador global da Valentino, Carlos Souza e seus filhos Sean e Anthony e, por fim, a Fundação Valentino-Giammetti.

O espólio do estilista inclui ainda o Castelo de Wideville, do século XVI, que se encontra localizado perto de Paris, que deverá ser vendido.