Influencer Tiago Grila vai a julgamento por atropelamento na Amadora

Caso remonta a 2024, quando o influencer atropelou uma mulher e fugiu "para parte incerta" sem prestar auxílio.

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O influencer Tiago Grila vai a julgamento pelo atropelamento de uma mulher na Amadora e fuga sem prestar assistência.



Tiago Grila DR

O influencer vai ser julgado pelos crimes de ofensas à integridade física, negligência, omissão de auxílio e condução sem carta. O Ministério Público acusou formalmente Tiago Grila, na quinta-feira.

Os factos ocorreram no dia 17 de janeiro de 2024, nas imediações do Bingo da Amadora, local de onde a vítima acabara de sair, tendo-se dirigido a uma passagem para peões e aguardado pelo verde para iniciar a travessia.

Enquanto atravessava a passadeira, a mulher foi atropelada pelo arguido, caiu e perdeu os sentidos.

As dores e lesões que sofreu "afetaram a sua capacidade de trabalho durante mais de um ano".

O influenciador Tiago Grila, atualmente com 34 anos -- e cujo nome não é referido na nota -, saiu do veículo e aproximou-se da ofendida, mas regressou à viatura e fugiu "para parte incerta, não prestando qualquer auxílio", nem chamando por socorro médico.

O arguido não era titular de documento legal que o habilitasse a conduzir o tipo de veículo em que seguia.