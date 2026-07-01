Tudo o que se sabe sobre o casamento de Taylor Swift

Há, acima de tudo, especulações. Mas fãs e jornais têm cada vez mais certezas sobre quando e onde será o casamento da artista com Travis Kelce.

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Durante anos Taylor Swift escreveu sobre a vontade de encontrar o príncipe encantado e todos os percalços (outros homens) que encontrou pelo caminho. Mas agora que está prestes a dar o nó com Travis Kelce, jogador de futebol americano, abre-se um novo capítulo de grande importância na vida das swifties: celebrar o casamento com a sua cantora favorita. Mas a boda tem estado envolta em silêncio. Eis o que se sabe (e desconfia) sobre o evento até agora:



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Casar no Madison Square Garden?

O jornal norte-americano The New York Times noticiou na semana passada que tinham sido solicitadas licenças para um grande evento no Madison Square Garden (o pavilhão mais importante da cidade de Nova Iorque), no início de julho, que irá encerrar ao trânsito uma área movimentada de Manhattan ao longo de vários quarteirões.

Depois desta notícia começaram as especulações de que Swift teria alugado o espaço para oficializar o casamento durante o feriado do 4 de julho, Dia da Independência dos Estados Unidos. Dora Pekec, porta-voz do gabinete do presidente da câmara de Nova Iorque, disse à BBC que foi apresentado, no início de junho, um pedido de autorização para encerrar as estradas em redor do recinto entre 2 e 4 de julho, sem especificar a natureza do evento.

Mas o New York Times apurou que, juntando a este pedido de reserva, vários jogadores da equipa de futebol americano Kansas City Chiefs, em que joga Travis Kelce, tinham reservado quartos de hotel nas proximidades.

O TMZ, site especializado em notícias sobre famosos, já tinha avançado que o Madison Square Garden, uma arena com 22.000 lugares, normalmente utilizada para grandes concertos e sede da equipa de basquetebol dos New York Knicks, poderia ser o sítio escolhido para celebrar o casamento.

Movimentações junto ao MSG

A CBS News, noticiou na terça-feira que o casal está a planear um jantar de ensaio para cerca de 100 pessoas no Infosys Theater, uma sala mais pequena na arena. Haverá depois uma segunda cerimónia, de maior dimensão, para a noite de sexta-feira até à madrugada de sábado, com capacidade para cerca de mil pessoas.

No início da semana começaram a chegar vários camiões ao local do evento, com material coberto por panos negros, mas também equipamento como material para montar palcos, luzes e outros materiais.

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Foram avistadas equipas a descarregar uma grande caixa preta com a indicação "bola de espelhos de 40 polegadas" e um grande corrimão. Muitos dos objetos, no entanto, eram impossíveis de distinguir, envoltos em embrulhos pretos ou dentro de caixas de madeira, relata a CBS News.

Mamdani deixa pistas

O presidente da Câmara de Nova Iorque, Zohran Mamdani, também tem deixado pistas que apontam para a celebração da festa na cidade a que preside. Afirmou que Nova Iorque iria acolher um jogo do Mundial no mesmo fim de semana do "casamento da Taylor Swift" e afirmou que é uma cidade "habituada a grandes eventos" em simultâneo.

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Ainda esta terça-feira, durante uma conferência de imprensa sobre a onda de calor que se prevê que atinja a cidade este fim de semana, afirmou: "Se por acaso se casarem no MSG, fiquem no interior e manter-se-ão frescos, e acho que é um bom exemplo a dar à cidade em geral". Será uma pista ou Mamdani a jogar com a especulação?

Festa real e festa falsa?

Os meios de comunicação norte-americanos e os fãs mais dedicados admitiram que a licença, os hotéis e os preparativos podem fazer parte de um ardil elaborado, um evento de distração das atenções para que a Swift e o Kelce tenham privacidade durante o seu casamento real.

As dúvidas surgem já que a arena do MSG é um espaço atípico para um casamento. Tem capacidade para até 22 mil pessoas e recebe frequentemente alguns dos maiores talentos musicais do mundo para concertos de grande dimensão (Switf já atuou oito vezes neste espaço), além de ser o campo da equipa de basquetebol nova iorquina, e receber jogos de hóquei no gelo ou combates de boxe profissional.

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Está repleto de bancadas tipo estádio, tem pontos de venda de comida integrados e situa-se no coração da maior cidade dos EUA. Todos estes aspetos têm levado os fãs a questionarem-se se os rumores de que será utilizado para um casamento serão realmente verdadeiros.

Casamento inédito?

Se o casamento for mesmo na arena, o casal não seria o primeiro a casar-se lá. Kathy Silva e o cantor Sly Stone (dos Sly and the Family Stone) casaram-se no Garden, em 1974.

Oito anos depois, em 1982, 2.075 casais casaram-se simultaneamente num casamento em massa organizado pela Igreja da Unificação (uma espécie de casamentos de Santo António em Nova Iorque).

Os fãs detetives

Tal como acontece quando a Swift lança novas canções e as suas letras, fotografias e publicações são analisadas minuciosamente à procura de quaisquer indícios sobre a sua vida pessoal, os swifties em todo o mundo têm andado à procura de pistas sobre o casamento.

A probabilidade de casarem no Garden até surgiu de uma teoria de fãs, depois de Swift ter estado na arena para os playoffs dos Knicks no início de junho. A isso junta-se o amor que a cantora já professou por Nova Iorque e ter lá casa.

Depois, surgiram outras teorias: Kansas City, onde Kelce vive e trabalha, a Pensilvânia, estado natal de Swift, e o Ohio, estado natal da estrela da NFL.