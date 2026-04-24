Influencer russa diz que “as pessoas têm medo” de Putin

Bonya posicionou-se contra as sanções aplicadas ao país rasgando uma mala da Chanel e criticando o presidente russo.

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Victoria Bonya conta com mais de 13 milhões de seguidores devido às suas publicações focadas em tutoriais de maquilhagem e conselhos de beleza. Mas agora passou a ser também conhecida pelas suas posições anti-Putin.



Influencer russa alerta para receio em relação a Putin Photo by Scott A Garfitt/Invision/AP

“Vladimir Vladimirovich, o povo tem medo de ti. Bloggers, artistas têm medo; governadores têm medo de ti. Mas tu és o presidente do nosso país. Não acho que deveríamos ter medo de ti”, referiu num vídeo de 18 minutos que rapidamente alcançou 26 milhões de visualização e quase 1,5 milhões de gostos.

As declarações de Victoria Bonya foram vistas como surpreendentes por a influencer de 46 anos ser conhecida como sendo pró-Kremlin e coincidem com a queda, pela sexta semana consecutiva, de Putin nas sondagens de opinião. Pela primeira vez desde o início da invasão à Ucrânia, o índice de aprovação de Putin caiu para menos de 70%, segundo o instituto de pesquisa do Kremlin.

Bonya, ex-concorrente do Big Brother russo, posicionou-se contra as sanções aplicadas ao país, rasgando uma mala da Chanel, depois de a marca francesa ter anunciado o encerramento das suas atividades na Rússia.

Sem falar diretamente sobre a guerra, a influencer refere que teme que a situação pode sair do controlo de Putin e afirma que existe “um muro enorme” entre o presidente russo e a população. “Sabe qual é o risco? As pessoas deixarem de ter medo, sentirem-se como uma mola comprida e que um dia essa mola arrebente”, continuou no vídeo.

Bonya acusa ainda a administração de má gestão nas inundações na República do Daguestão, poluição na Costa do Mar Negro e abate brutal de gado na Sibéria.

A influencer garante que tem um discurso apolítico e que não quer ter qualquer papel na oposição, ao mesmo tempo que partilha que o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, lhe disse que o seu discurso foi ouvido pelo Kremlin e que o governo de Trump estava a trabalhar para resolver os problemas por si elencados.

A publicação de Victoria Bonya parece ter tido um impacto também em outros influenceres russos a viveram fora do país. Aiza partilhou com os seus 4 milhões de seguidores que a Rússia enfrenta um “jornalismo morto, jurisprudência morta e humor morto” uma vez que há punições até para quem contar piadas.