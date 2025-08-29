Sábado – Pense por si

29 de agosto de 2025 às 12:51

"Putin está apenas a gozar com qualquer tipo de esforço de paz": chefe da diplomacia da UE lança críticas após ataque a Kiev

Kaja Kallas, chefe da diplomacia da União Europeia (UE), criticou a Rússia, esta sexta-feira, após o ataque aéreo que fez pelo menos 21 mortos e danificou os escritórios da UE na capital ucraniana.

