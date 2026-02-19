Sábado – Pense por si

GPS

U2 lançam novas músicas que incluem críticas a Vladimir Putin e ao ICE

Conta com a participação de Ed Sheeran e de um soldado ucraniano.

Capa da Sábado Edição 17 a 23 de fevereiro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 17 a 23 de fevereiro
As mais lidas GPS
Lusa 19 de fevereiro de 2026 às 07:28
Bono, vocalista dos U2
Bono, vocalista dos U2 AP

A banda de rock irlandesa U2 lançou na quarta-feira novas músicas, com participações de Ed Sheeran e um soldado ucraniano, abordando a guerra na Ucrânia e as políticas de imigração dos EUA.

"Days of Ash" é "uma resposta direta aos acontecimentos atuais, inspirada pelas muitas pessoas extraordinárias e corajosas que lutam na linha da frente pela liberdade", escreveu a banda no seu 'site'.

Este EP (formato curto) é composto por cinco temas e um poema, lançado antes de um álbum anunciado para o final de 2026, o primeiro com temas inéditos desde 2017, noticiou a agência France-Presse (AFP).

A banda, estrelas dos anos 80 e 90 com a sua música ativista, explora temas como a guerra, a violência e a política.

Em "Yours Eternally", sobre a guerra entre a Ucrânia e a Rússia, os U2 dão a palavra ao soldado ucraniano Taras Topolia.

A banda vai lançar um videoclipe no dia 24 de fevereiro para assinalar o quarto aniversário da invasão da Ucrânia pela Rússia.

"American Obituary" aborda a morte de Renee Good, uma mãe assassinada a 7 de janeiro por um agente do ICE (Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos).

Estas novas músicas são "canções de desafio, consternação e lamento", comentou o cantor Bono, de 65 anos.

"Não há nada de normal neste momento louco e revoltante, e precisamos de nos unir para que possamos recuperar a confiança no futuro", frisou o cantor.

Os U2, formados em Dublin em 1976, são compostos por Bono como vocalista principal, The Edge na guitarra e teclados, Adam Clayton no baixo e Larry Mullen Jr. na bateria.

Este novo lançamento dos U2 segue os passos de outros artistas, como o norte-americano Bruce Springsteen, que em janeiro lançou a música "Streets of Minneapolis" para denunciar a repressão do ICE naquela cidade e a morte de dois civis, Renée Good e Alex Pretti, pelos seus agentes.

Artigos Relacionados
Tópicos músico ICE Música rock Música U2 Vladimir Putin Ucrânia Renée Good Rússia Ed Sheeran Larry Mullen Jr. The Edge Dublin Minneapolis
A Newsletter O Melhor do Mês Registados no seu e-mail
Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior. Enviada mensalmente

Menu shortcuts

U2 lançam novas músicas que incluem críticas a Vladimir Putin e ao ICE