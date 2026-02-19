U2 lançam novas músicas que incluem críticas a Vladimir Putin e ao ICE

Conta com a participação de Ed Sheeran e de um soldado ucraniano.

A banda de rock irlandesa U2 lançou na quarta-feira novas músicas, com participações de Ed Sheeran e um soldado ucraniano, abordando a guerra na Ucrânia e as políticas de imigração dos EUA.

"Days of Ash" é "uma resposta direta aos acontecimentos atuais, inspirada pelas muitas pessoas extraordinárias e corajosas que lutam na linha da frente pela liberdade", escreveu a banda no seu 'site'.

Este EP (formato curto) é composto por cinco temas e um poema, lançado antes de um álbum anunciado para o final de 2026, o primeiro com temas inéditos desde 2017, noticiou a agência France-Presse (AFP).

A banda, estrelas dos anos 80 e 90 com a sua música ativista, explora temas como a guerra, a violência e a política.

Em "Yours Eternally", sobre a guerra entre a Ucrânia e a Rússia, os U2 dão a palavra ao soldado ucraniano Taras Topolia.

A banda vai lançar um videoclipe no dia 24 de fevereiro para assinalar o quarto aniversário da invasão da Ucrânia pela Rússia.

"American Obituary" aborda a morte de Renee Good, uma mãe assassinada a 7 de janeiro por um agente do ICE (Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos).

Estas novas músicas são "canções de desafio, consternação e lamento", comentou o cantor Bono, de 65 anos.

"Não há nada de normal neste momento louco e revoltante, e precisamos de nos unir para que possamos recuperar a confiança no futuro", frisou o cantor.

Os U2, formados em Dublin em 1976, são compostos por Bono como vocalista principal, The Edge na guitarra e teclados, Adam Clayton no baixo e Larry Mullen Jr. na bateria.

Este novo lançamento dos U2 segue os passos de outros artistas, como o norte-americano Bruce Springsteen, que em janeiro lançou a música "Streets of Minneapolis" para denunciar a repressão do ICE naquela cidade e a morte de dois civis, Renée Good e Alex Pretti, pelos seus agentes.