Hugh Jackman anuncia divórcio depois de 27 anos de casamento

Hugh Jackman e a mulher Deborra-Lee Furness anunciaram a sua separação, depois de 27 anos de casamento. O casal, que era visto como um dos mais estáveis de Holywood, anunciou o divórcio num comunicado conjunto divulgado esta sexta-feira.







REUTERS/Andrew Kelly

"A nossa jornada está agora a mudar e decidimos separar-nos para prosseguirmos o nosso crescimento individual", refere o comunicado enviado à revista People . "A nossa família sempre foi e sempre será a nossa maior prioridade. Começamos este novo capítulo com gratidão, amor e bondade." O agora ex-casal aproveitou ainda para pedir privacidade nesta fase das suas vidas.As estrelas australianas anunciaram nesta comunicação que não vão falar mais sobre este assunto.Os dois conheceram-se em 1995 nas gravações de um dos primeiro projetos de Hugh: a série australiana Correlli, na qual Deborra entrava no papel de psicóloga prisional. Casaram-se um ano mais tarde e juntos têm dois filhos: Oscar, de 23 anos, e Ava, de 18.Em abril, quando fizeram 27 anos de casamento, Hugh Jackman, de 54 anos, escreveu no Instagram: "Amo-te tanto. Juntos criámos uma família linda. E vida. A tua gargalhada, o teu espírito, generosidade, humor, atrevimento, coragem e lealdade são uma dádiva incrível para mim."Hugh Jackmam é conhecido por papéis em filme como Os Miseráveis, O Grande Showman e ainda por desempenhar o papel de Wolverine e Logan no universo Marvel. Quando se conheceram, Deborra-Lee Furness, de 67 anos, era já uma estrela da representação, como recordou o próprio Hugh, em 2017.A última vez que apareceram juntos em público foi em julho, na final masculina de Wimbledon.