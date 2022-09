Os 50 anos de Letizia

A rainha que se tornou a peça fundamental da família real espanhola, faz 50 anos, esta quinta-feira, 15. Mulher de Felipe VI, que subiu ao trono em 2014, Letizia continua a ser um enigma para muitos, mesmo após um duro caminho para encontrar o seu lugar no palácio da Zarzuela. No seu 50.º aniversário, a imprensa espanhola e autores de livros traçam o perfil de uma mulher que dizem ser "hiperativa, dissidente, obsessiva, incisiva, determinada, perfeccionista, controladora e telegénica", que conseguiu dar um sentido profissional ao seu papel. Hoje, depois de 10 anos como princesa das Astúrias e oito como rainha consorte, Letizia é uma profissional da monarquia. Empoderou-se, tem instinto, respeita o protocolo e tem consciência da necessidade de manter uma instituição questionada por parte da sociedade espanhola e alvo de controvérsia entre os partidos políticos. À parte de ser rainha, é uma mãe de duas adolescentes que gosta de passear com elas por Madrid, de sair com os amigos e de ir ao cinema e às compras.