Grimes processa Elon Musk pela custódia de filho

A cantora Grimes vai processar Elon Musk, dono da Tesla e antigo namorado, para ficar com a custódia total do filho mais novo que o casal tem em conjunto. A artista deu entrada com um processo num tribunal californiano para poder ditar as regras parentais.





A artista canadiana pretende obter a custódia do filho mais novo de ambos, Techno Mechanicus, cuja existência foi dada a conhecer publicamente apenas em setembro. Segundo o

TMZ





, o pedido deu entrada nos tribunais na passada sexta-feira, 29. Pouco após o anúncio de que Grimes e Musk tinham tido um terceiro filho, a artista sugeriu, nas redes sociais, que o dono do Twitter a estava a impedir de ver o bebé.

A cantora canadiana e Musk anunciaram estar numa relação em 2018, tendo posto fim à mesma em 2021, ano em que nasceu Exa Dark Siderael Musk, nascida via barriga de aluguer. Em 2020 nasceu X AE A-12, o primeiro filho do casal. Recentemente anunciaram que havia um terceiro filho fruto da relação: Techno Mechanicus.



Musk é pai de dez crianças, filhas de três mulheres diferentes. Shivon Zilis, diretora executiva da Neuralink, foi mãe de gémeos cuja paternidade é atribuída a Musk. A mulher engravidou enquanto Grimes estava grávida do segundo filho. Na semana passada, a artista queixou-se (no X, antigo Twitter) que Shivon a tinha bloqueado e que Elon Musk não a autorizava a ver o seu próprio filho.