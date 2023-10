Tom Hanks denuncia anúncio com a sua cara criado por inteligência artificial

O ator norte-americano Tom Hanks alertou as pessoas para a utilização indevida da sua cara num anúncio a circular nas redes sociais. Segundo o ator, uma marca utilizou um vídeo criado com recurso a inteligência artificial (IA) para simular uma recomendação do ator que nunca existiu.







Getty Images

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Tom Hanks (@tomhanks)

O ator recorreu à sua página de Instagram, na qual tem 9,5 milhões de seguidores, para anunciar que a sua imagem tinha sido utilizada sem que o mesmo tivesse dado autorização. "Cuidado", começa por avisar, continuando: "Há um vídeo por aí a promover um plano dentário com uma versão IA de mim. Não tenho nada a ver com isso", informou o ator. Por baixo do texto aparecia o dito vídeo a promover um plano ortodôntico.Esta não é a primeira vez que Tom Hanks fala sobre a problemática da utilização da sua imagem transformada por ferramentas de inteligência artificial. Recentemente, no podcast de Adma Buxton, Hanks abordou as evoluções desta tecnologia nos últimos anos. "Essa conversa está a ser tida por toda a gente na indústria", adiantando ainda que a tecnologia está tão avançada que "neste momento o próprio Hanks podia estar a aparecer numa série de filmes em que seria o protagonista e que manteria os traços que tinha aos 32 anos [Hanks tem 67 anos]".Hanks não é caso único de vítimas de deepfakes - vídeos onde a cara de uma pessoa é sobreposta sobre o corpo de outra, ou gerados de forma totalmente artificial e digital. Recentemente, pelo menos duas dezenas de adolescentes espanholas com idades compreendidas entre os 11 e os 17 anos foram vítimas de um esquema utilizando tecnologia de criação de deepfake Apesar de nas fotografias originais estarem vestidas, uma ferramenta de inteligência artificial gerou imagens falsas onde as raparigas são mostradas sem roupa. Essas imagens foram amplamente divulgadas nas redes sociais e entre os grupos da escola que frequentavam.Casos semelhantes também já sucederam em Portugal. O humorista Bruno Nogueira (cronista da) partilhou, em 2020, que Beatriz Batarda, atriz e sua mulher, tinha sido alvo de uma situação semelhante. Um grupo pediu um pagamento ao ator para que não fossem divulgados vídeos pornográficos com a cara de Beatriz Batarda introduzida via deepfake.Mas Hanks ressalva que não é contra a utilização dessa tecnologia na indústria e que o mesmo já viu a sua imagem ser tratada com recurso a ferramentas de inteligência artificial. Desde os efeitos que o envelheceram a digitalizações para animar as suas feições. No filme Here, realizado por Robert Zemeckis e com estreia prevista para o próximo ano, Tom Hanks interpretará versões mais jovens da sua personagem utilizando uma ferramenta de inteligência artificial.