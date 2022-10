Elon Musk entra na sede do Twitter com um lavatório. Que significado terá?

Elon Musk com um lavatório a entrar na sede do Twitter? Sim, aconteceu e pode não ser a coisa mais estranha que o fundador da Tesla já fez. Mas, esta ação não é também desprovida de significado, já que ainda decorre o prazo do acordo para a compra da rede social, que termina amanhã, sexta-feira.