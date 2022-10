Elon Musk culpa o 'comunismo' pela transexualidade da filha

Elon Musk é notícia praticamente todos os dias, seja pela Tesla, a Space X, o Twitter ou pelas suas excentricidades. No entanto, a sua vida pessoal nem é tão exposta e há coisas de que pouco se sabe sobre a intimidade do homem que este ano passou a ser o mais rico do planeta, com um património líquido de 289 mil milhões de euros, destronando Jeff Bezos, fundador da Amazon.