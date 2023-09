Acredita ter evitado uma guerra nuclear, teve um terceiro filho a quem chamou Techno Mechanicus e não é fã de Trump. Estes são apenas alguns dos episódios presentes no livro Elon Musk, de Walter Isaacson, que escreveu as biografias de Steve Jobs e Albert Einstein, e que chegou às livrarias dia 12 de setembro. Em Portugal, é publicada pela editora Objetiva com tradução de Isabel Veríssimo. Da vida pessoal aos negócios, o biógrafo recolheu os episódios mais polémicos da história de vida do agora proprietário do X (antigo Twitter).