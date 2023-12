Françoise Bettencourt: herdeira da L’ Oréal é a primeira mulher com mais de €90 mil milhões

Com 70 anos, a francesa é também a 12ª pessoa mais rica do mundo. Chegou a disputar com a mãe os milhões do império L'Oréal.

Françoise Bettencourt Meyers, atual herdeira da L’ Oréal e filha da ex-milionária Liliane Bettencourt, tornou-se a primeira mulher a conseguir acumular uma fortuna acima dos 90 mil milhões de euros.







REUTERS/Regis Duvignau

Intelectual e reservada, Françoise tornou-se herdeira da fortuna L’ Oréal depois da morte da sua mãe, em 2017. Com um império de beleza fundado pelo seu avô, a empresa de cosméticos caminha agora para o seu melhor desempenho em décadas.Depois da pandemia ter levado milhões a abandonar a maquilhagem, na quinta-feira, 28 de dezembro, as ações da L’ Oréal registaram um recorde com a cotação a valer 451,30 euros na Bolsa de Paris. Além de principal herdeira, Françoise é ainda vice-presidente do conselho de administração da multinacional e presidente da Tethys - a maior acionista.Antes de Françoise, a sua mãe, Liliane, também chegou a ser considerada a pessoa mais rica de França. Na altura, a sua fortuna ascendeu aos 35 milhões de euros.Em 2007, a morte de André Bettencourt, marido de Liliane, abriu portas para uma guerra entre mãe e filha. Liliane chegou a ter uma amizade quase romântica com o fotógrafo François-Marie Banier, mas a filha Françoise acusou-o de se aproveitar da fragilidade mental da mãe."A minha filha poderia ter esperado pacientemente pela minha morte ao invés de estar a fazer de tudo o que podia para precipitá-la", chegou a afirmar Liliane numa entrevista.Em 2011, um tribunal francês decidiu que Liliane Bettencourt sofria de uma forma de demência e concedeu assim a Françoise o poder de controlo da riqueza e dos rendimentos. Já outro membro da família ficou encarregado de cuidar da saúde e do seu bem-estar físico da matriarca.Agora, com 70 anos, Françoise conseguiu tornar-se a 12ª pessoa mais rica do mundo, mas ainda assim permanece longe do património líquido de 179 mil milhões de dólares do francês Bernard Arnault - fundador do maior grupo de luxo do mundo, que engloba marcas como a Louis Vuitton ou a Fendi.