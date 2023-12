Cher quer a tutela provisória do filho

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

Segundo as informações avançadas pela People TMZ , Cher acredita que o seu filho, de 47 anos, é "substancialmente incapaz de administrar os seus recursos financeiros" pelo que é "urgentemente necessário" proteger a propriedade de Elijah Bleu Allman.Este tipo de tutelas são normalmente pedidas por familiares de doentes mentais para que seja possível gerir assuntos financeiros ou pessoais sem a autorização do titular.O pedido acontece numa altura em que Elijah Bleu Allman espera por receber mais um pagamento do fundo criado em seu nome pelo falecido pai, Gregg Allman. O processo que deu entrada num tribunal explica: "Elijah tem direito a distribuições regulares do fundo, mas dado os seus contínuos problemas de saúde mental e abuso de substâncias, Cher está preocupada que quaisquer fundos distribuídos a Elijah sejam imediatamente gastos em drogas, deixando Elijah sem bens para se sustentar a si mesmo e possa colocar a sua vida em risco".A ação avança que a cantora também que já tentou "incansavelmente colocar Elijah sob tratamento para conseguir a ajuda que precisa". "Cher ama imensamente Elijah e sempre agiu tendo em mente os seus interesses", continua o documento antes de afirmar que a artista não conseguiu discutir com o filho quem é que este preferia que fosse o seu tutor devido ao seu "estado mental e físico".Segundo a revista People a audiência para avaliar o pedido temporário está marcada para 5 de janeiro.Este processo vai ser avaliado poucos meses depois de a cantora ter sido acusada de contratar quatro homens para sequestrar Elijah Bleu Allman num quarto de hotel em Nova Iorque. No entanto, a própria já classificou tal acusação como um "boato".