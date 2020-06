Filho mais velho de Pedro Lima vai tomar conta dos irmãos

Com a morte de Pedro Lima, João Francisco, filho mais velho do ator, sentiu necessidade de apoiar ainda mais os quatro irmãos, Emma, de 15 anos, Mia, de 13, Max, de nove, e Clara, de três. Por isso, o jovem de 21 anos, fruto da relação do artista com Patrícia Piloto, decidiu abdicar de um projeto que tinha para breve: estudar no estrangeiro.

Leia mais em Correio da Manhã