Sinto que os 7 semeamos amor e foi sempre nestes valores que baseamos a nossa família", escreveu.

Anna Westerlund, a mulher de Pedro Lima, recorreu às redes sociais para agradecer todo o carinho e apoio que a família recebeu nos últimos dias. "A ceramista agradeceu a todos aqueles que têm sido fontes de apoio e carinho nos últimos dias, após a morte do ator que deixou o país em choque.Pedro Lima foi encontrado sem vida na praia do Abano, em Cascais, no dia 20 de junho. O ator apresentava vários golpes na carótida (pescoço) e no abdómen. Terá desmaiado e caído ao mar. A causa da morte foi afogamento, o que significa que o ator ainda estava vivo quando caiu à água.