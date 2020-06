A trombose venosa caracteriza-se pela presença de um volumoso coágulo fixado na parede interior de uma veia. Além de bloquear a circulação venosa na veia afetada, o coágulo pode libertar-se e provocar uma embolia num órgão nobre como os pulmões ou o cérebro.

A cantora brasileira Anitta foi internada no hospital, esta quinta-feira, após descobrir uma trombose na perna."Eu estou bem e vou ter alta na sexta-feira", avisou a artista nos stories do Instagram."Não fumo nem tomo anticoncecional, não sabemos de onde apareceu (a trombose)", revelou a cantora.Ainda no hospital, Anitta promoveu o lançamento da nova música, cantando animada, nas redes sociais.