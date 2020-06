Às 17h11 de sábado, dia 20, o ator Júlio César foi à sua página de Facebook deixar uma fotografia de Pedro Lima e uma pequena mensagem enigmática: "Pois é Pedro. Esta profissão mata. (Sabes Anna, representei uma manhã inteira) Abraço e muita força." Uma seguidora chegou a perguntar o que queria dizer "representei uma manhã inteira". "Acompanhá-la, procurar, caminhar, alimentar-lhe a esperança até chegar a psicóloga, mesmo sabendo o final, que estava ali, evidente, à vista dos nossos olhos. Nunca mais vou ao Abano", respondeu Júlio César. Porque foi ele que acompanhou a mulher de Pedro Lima nas buscas na praia do Abano (Guincho).





O corpo do ator das novelas da TVI foi encontrado às 10h20 de sábado, junto à falésia. Mas até à tragédia, Pedro Lima manteve-se carinhoso para a família, profissional nas gravações e disponível para os amigos. Só descarregava no saco de kickboxing – e partilhava as angústias com o treinador.Nas amizades era um agregador. Dinamizava um grupo de tertúlias mensais, sob o nome de Os Insuspeitos. Cerca de 20, às vezes mais, almoçavam juntos para pôr a conversa em dia. Lourenço Lucena, perfumista, recorda àestes encontros (o mais recente aconteceu numa esplanada dos arredores de Lisboa, há duas semanas): "Eram ótimos momentos, que continuarão em sua memória." Pedro Fernandes, apresentador; Luís Filipe Borges, apresentador e guionista; Nilton, humorista; Fernando Alvim, apresentador; João Murillo, artista plástico; João Lagarto, ator; Tiago Froufe, assessor eram alguns dos convidados.

Pombas lançadas

Nos estúdios da Plural, em Bucelas, onde na véspera da tragédia o ator gravou cenas da novela Amar Demais, o ambiente é de consternação. Na segunda-feira, dia 22, lançaram-se pombas em sua homenagem e discursou o diretor de programas da TVI Nuno Santos. Pedro Lima começou a perder presença em antena desde 2015, diz à SÁBADO uma fonte da equipa técnica: "Sempre foi impecável. Acho que a sua correção e o seu lado zen era o que mais admiravam nele." Ser "boa pessoa" no trabalho refletia-se de vários modos: "Pessoas como o Lima não saíam a meio das produções, cumpriam, não faziam guerras, não eram vedetas."



Se precisa de apoio urgente contacte o INEM (112) ou dirija-se ao Serviço de Urgência.

Outras linhas de apoio (não urgente) que pode contactar:

SOS Voz Amiga - 16h - 24h;

213 544 545

912 802 669

963 524 660.

www.sosvozamiga.org