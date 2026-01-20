Filho mais velho dá voz às polémicas dos Beckham: da dança de Victoria à "marca" de família

Há mais de três anos que David, Victoria e os filhos têm enfrentado desentendimentos. Tudo começou antes do casamento de Brooklyn e Nicola Peltz e estendeu-se até aos dias de hoje, resultando até em ações judiciais.

O filho mais velho do casal sensação David e Victoria Beckham (ou ‘Posh Spice' para os fãs de Spice Girls), Brooklyn Peltz Beckham, quebrou o silêncio sobre a relação atribulada que tem tido com a família desde 2022. Ainda este ano o jovem de 26 anos bloqueou os pais e os irmãos, Romeo e Cruz, nas redes sociais, e enviou um aviso legal a dar conta de que a família só o podia contactar através do seu advogado.

Nas declarações, publicadas através de stories no Instagram, Brooklyn acusa os pais de tentarem “arruinar” o seu casamento com a herdeira de uma fortuna multi-milionária Nicola Peltz Beckham, de “controlarem as narrativas na imprensa” sobre a família e de serem “controladores”.

A dança de 'Posh Spice'

Uma das alegações feitas por Brooklyn é que Victoria Beckham desviou para si as atenções da primeira dança do casal no seu casamento, em 2022, tendo inclusivamente dançado de forma inapropriada.

“À frente dos nossos 500 convidados, o Marc Anthony chamou-me ao palco, onde estava previsto que fosse a minha dança romântica com a minha esposa, mas em vez disso a minha mãe estava à espera para dançar comigo”, relata o filho do casal, acrescentando: "Dançou de forma muito inapropriada sobre mim à frente de todos, nunca me senti tão desconfortável e humilhado.”

Contudo, a revista de moda British Vogue, que acompanhou o casamento luxuoso em Palm Beach, refere que “pelas 23h00, o palco rodou 180 graus e Marc Anthony apareceu magicamente para um concerto que começou com ‘I Need to Know’”, pouco tempo depois “Brooklyn convidou a mãe para dançar no palco e foram acompanhados por David e pela sua filha de 10 anos, Harper”.

Victoria Beckham vs. vestido de noiva de Peltz

Num outro ataque a Victoria, Brooklyn acusa a mãe, que também é designer, de se recusar a fazer o vestido de noiva de Nicola Peltz à última da hora. “A minha mãe cancelou a criação do vestido da Nicola no último momento, apesar de ela estar entusiasmada por usar o seu design, o que a obrigou a procurar urgentemente um vestido novo”, diz.

Na altura as revistas cor-de-rosa inglesas alegavam que Nicola se tinha recusado a utilizar os vestidos criados por ‘Posh’ mas, pouco tempo depois, a noiva contou ao jornal britânico The Times que, após algumas conversas sobre o vestido, a futura sogra percebeu que o atelier não conseguia terminá-lo a tempo.

A British Vogue, que também fez um artigo à parte focado no vestido da noiva, relata que o visual foi “o resultado de um ano de conversas com a equipa do diretor criativo da Valentino, Pierpaolo Piccioli” e que tanto a noiva como a mãe viajaram até à sede da marca em Roma duas vezes para o experimentar.

Ausência do 50º aniversário de David Beckham

Brooklyn abordou outro incidente que alimentou especulações de que a família estaria desentendida. Em maio do ano passado, o casal Peltz Beckham não marcou presença na festa dos 50 anos de David Beckham. Na publicação, o jovem afirma que ele e a mulher viajaram para o Reino Unido para o aniversário mas foram “rejeitados durante uma semana” enquanto esperavam no quarto de hotel, “a tentar planear um momento especial com ele [David Beckham]”.

“Ele recusou todas as nossas tentativas a não ser que estivesse na sua grande festa com 100 convidados e câmaras por todo o lado”, partilha, “quando finalmente aceitou ver-me era com a condição de que a Nicola não fosse convidada”.

Segundo o canal televisivo britânico, BBC, na altura Brooklyn decidiu não ir à festa porque o seu irmão mais novo, Romeu, estaria presente com uma rapariga com a qual já esteve relacionado. Na publicação, o filho mais velho de David e Victoria alega que a sua mãe convidava “repetidamente” mulheres do seu passado com a intenção de os "deixar desconfortáveis”.

Os Beckham: controladores da imprensa

Uma das alegações mais chocantes direcionada à família é que por detrás da imagem construída pelos Beckham, existem relações falsas e não autênticas, inclusive que a família valoriza “a autopromoção e os patrocínios acima de tudo”.

“A marca Beckham está em primeiro lugar”, escreveu, acrescentando que “o amor familiar é medido pela quantidade de publicações nas redes sociais”. “Fui controlado pelos meus pais durante a maior parte da minha vida, cresci com uma ansiedade avassaladora, pela primeira vez na vida, desde que me afastei da minha família, essa ansiedade desapareceu”, concluiu.

Ao programa da CNBC Squack Box, o antigo futebolista David Beckham comentou as declarações do filho mais velho e afirmou que apesar de sempre ter falado do poder das redes sociais "para o bem e para o mal" e de ter ensinado aos filhos a usar esta "arma" para fazer o bem, "eles cometem erros". "As crianças têm direito a cometer erros, é assim que aprendem, é isso que tento ensinar aos meus miúdos", afirmou.