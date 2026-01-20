Filho de David Beckham arrasa pais: "A minha mãe dançou de forma inadequada sobre mim e à frente de todos"

Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior. Enviada mensalmente

Brooklyn Beckham quebrou o silêncio sobre a guerra com os pais, David e Victoria, que já dura deste 2022. Depois de ter bloqueado os progenitores e o irmão nas redes sociais e de lhes ter enviado um aviso legal a dar conta de que só o poderiam contactar por intermédio do seu advogado, Brooklyn publicou esta segunda-feira uma longa mensagem no Instagram na qual começa por acusar os pais de serem "controladores" e de difundirem "inúmeras mentiras" na imprensa. Além disso, o filho de Beckham diz que os pais "tentaram arruinar" a sua relação com Nicola Peltz ainda antes do casamento, assumindo que cresceu "numa ansiedade tremenda".

Leia a mensagem de Brooklyn Beckham na íntegra:

"Guardei silêncio durante anos e fiz tudo o que estava ao meu alcance para manter estes assuntos em privado. Infelizmente, os meus pais e a sua equipa continuaram a recorrer à imprensa, deixando-me sem outra opção senão falar por mim próprio e dizer a verdade sobre apenas algumas das mentiras que foram publicadas. Não quero reconciliar-me com a minha família. Não estou a ser controlado, estou a defender-me pela primeira vez na minha vida.

Durante toda a minha vida, os meus pais controlaram as narrativas na imprensa sobre a nossa família. As publicações performativas nas redes sociais, os eventos familiares e as relações falsas fizeram parte integrante da vida em que nasci. Recentemente, vi com os meus próprios olhos até onde são capazes de ir para difundir inúmeras mentiras nos meios de comunicação, geralmente à custa de pessoas inocentes, para preservar a sua própria fachada. Mas acredito que a verdade acaba sempre por vir ao de cima.

Os meus pais tentaram incessantemente arruinar a minha relação desde antes do meu casamento, e nunca pararam. A minha mãe cancelou a confeção do vestido da Nicola no último momento, apesar de estar entusiasmada por usar o seu design, o que a obrigou a procurar urgentemente um vestido novo. Semanas antes do nosso grande dia, os meus pais pressionaram-me e tentaram subornar-me repetidamente para que renunciasse aos direitos do meu nome, o que teria afetado a mim, à minha esposa e aos nossos futuros filhos. Insistiram para que assinasse antes da data do meu casamento, porque seria então que entrariam em vigor os termos do acordo. A minha recusa afetou o pagamento, e desde então nunca mais me trataram da mesma forma. Durante o planeamento do casamento, a minha mãe chegou a chamar-me 'malvado' porque a Nicola e eu decidimos incluir a minha ama Sandra e a ama da Nicola na nossa mesa, uma vez que nenhuma delas tinha marido. Os nossos pais tinham as suas próprias mesas, igualmente próximas da nossa.

Na noite anterior ao nosso casamento, membros da minha família disseram-me que a Nicola não era de sangue nem da família. Desde o momento em que comecei a defender-me perante a minha família, recebi inúmeros ataques dos meus pais, tanto em privado como em público, que foram enviados à imprensa por ordem deles. Até os meus irmãos foram incitados a atacar-me nas redes sociais, antes de acabarem por me bloquear do nada no verão passado. A minha mãe apropriou-se da minha primeira dança com a minha esposa, que tinha sido planeada com semanas de antecedência ao som de uma canção de amor romântica. À frente dos nossos 500 convidados de casamento, o Marc Anthony chamou-me ao palco, onde, de acordo com o programa, estava previsto que fosse a minha dança romântica com a minha esposa, mas, em vez disso, a minha mãe estava à espera para dançar comigo. Dançou de forma muito inadequada sobre mim à frente de todos. Nunca me senti tão desconfortável ou humilhado em toda a minha vida. Queríamos renovar os nossos votos para podermos criar novas memórias do dia do nosso casamento que nos trouxessem alegria e felicidade, e não ansiedade nem vergonha.

A minha família tem faltado constantemente ao respeito à minha esposa, apesar de todos os esforços que fizemos para nos aproximarmos. A minha mãe convidou repetidamente mulheres do meu passado para as nossas vidas com a clara intenção de nos deixar desconfortáveis a ambos.

Apesar de tudo isto, viajámos para Londres para o aniversário do meu pai e fomos rejeitados durante uma semana enquanto esperávamos no quarto de hotel, tentando planear um momento de qualidade com ele. Recusou todas as nossas tentativas, a menos que fosse na sua grande festa de aniversário com 100 convidados e câmaras por todo o lado. Quando finalmente aceitou ver-me, foi com a condição de que a Nicola não fosse convidada. Foi um estalo. Mais tarde, quando a minha família viajou para Los Angeles, recusaram-se a ver-me.

A minha família valoriza acima de tudo a promoção pública e os patrocínios. A marca Beckham vem em primeiro lugar. O amor familiar é definido pela quantidade de publicações que publicas nas redes sociais ou pela rapidez com que largas tudo para posar para uma fotografia de família, mesmo que isso implique abdicar das nossas obrigações profissionais. Durante anos esforçámo-nos por estar presentes e apoiar cada desfile de moda, cada festa e cada evento de imprensa para mostrar a nossa 'família perfeita'. Mas a única vez que a minha esposa pediu à minha mãe que apoiasse os cães deslocados durante os incêndios de Los Angeles a minha mãe recusou.

A ideia de que a minha esposa me controla é completamente errada. Os meus pais controlaram-me durante a maior parte da minha vida. Cresci com uma ansiedade tremenda. Pela primeira vez na minha vida, desde que me afastei da minha família, essa ansiedade desapareceu. Acordo todas as manhãs grato pela vida que escolhi e encontrei paz e alívio.

A minha esposa e eu não queremos uma vida condicionada pela imagem, pela imprensa ou pela manipulação. A única coisa que queremos é paz, privacidade e felicidade para nós e para a nossa futura família".