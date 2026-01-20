David Beckham reage a acusações do filho: "As crianças têm direito a cometer erros"

O filho de David e Victoria Beckham acusou os pais de semre controladores e afasta qualquer tipo de reconciliação com a família.

O ex-futebolista britânico David Beckham veio a público falar sobre as declarações do filho Brooklyn que acusou os pais de serem "controladores" e de não se preocuparem com a família, mas só com "a marca Beckham".



David Beckham reage às acusações do filho sobre o controlo familiar AP Photo/Rebecca Blackwell

Em declarações ao programa da CNBC Squawk Box, o britânico afirmou: "Sempre falei do poder das redes sociais para o bem e para o mal", começou por dizer. "Aquilo a que os miúdos têm acesso hoje em dia pode ser perigoso", disse o jogador para depois afirmar que sempre usou as redes sociais para promover as suas marcas e a UNICEF e que ensinou os filhos a tentarem usar as suas armas para fazer o bem. "Mas eles cometem erros e as crianças têm direito a cometer erros. É assim que aprendem. É isso que tento ensinar aos meus miúdos", afirmou.

Brooklyn Beckham falou esta segunda-feira o silêncio sobre a guerra com os pais, David e Victoria, que já dura deste 2022. Depois de ter bloqueado os progenitores e o irmão nas redes sociais e de lhes ter enviado um aviso legal a dar conta de que só o poderiam contactar por intermédio do seu advogado, Brooklyn publicou esta segunda-feira uma longa mensagem no Instagram na qual começa por acusar os pais de serem "controladores" e de difundirem "inúmeras mentiras" na imprensa.

Além disso, o filho de Beckham diz que os pais "tentaram arruinar" a sua relação com Nicola Peltz ainda antes do casamento, assumindo que cresceu "numa ansiedade tremenda".

Num longo comunicado, divulgado na segunda-feira (19 de janeiro), o jovem britânico, de 26 anos, admite que cresceu com "uma ansiedade avassaladora". "Fui controlado pelos meus pais durante a maior parte da minha vida", assume.

Brooklyn diz que, pela primeira vez, desde que se afastou da família, "essa ansiedade desapareceu". "Acordo todas as manhãs grato pela vida que escolhi e encontrei paz e alívio. Eu e a minha mulher não queremos uma vida moldada pela imagem, pela imprensa ou pela manipulação. Tudo o que queremos é paz, privacidade e felicidade para nós e para a nossa futura família", assume.

"Não quero reconciliar-me com a minha família. Não estou a ser controlado, estou a defender-me pela primeira vez na vida", afirma o filho mais velho do antigo futebolista no comunicado divulgado no Instagram.