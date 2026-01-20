Sábado – Pense por si

Maria Barroso, minha avó, uma voz que faz falta à democracia

Dez anos depois da sua morte, Maria Barroso continua insubstituível. Primeira-dama, atriz, única fundadora feminina do PS, avó que ligava todos os dias ao neto. "Uma mulher acima de todos os títulos que, em eleições como as que estamos a viver, não seria neutra na escolha pela democracia e o humanismo."

Numa tarde banhada pela luz de Lisboa, o nosso carro percorria calmamente a cidade a caminho do rio. Ao passar pelo Aqueduto das Águas Livres, nesta tarde como em tantas outras, a minha avó repetia: "Aqueduto!" Explicando-me a etimologia da palavra: "Aqueduto vem da palavra latina Aquaducto, que resulta da contração das palavras Aqua e ductos, significando o que conduz a água".

Mário Soares e Maria Barroso com o neto, Mário Barroso Soares
