Marco Paulo faria hoje 81 anos! Herdeiros em guerra e tribunal cada vez mais perto

No dia em que celebraria mais um aniversário, a herança do cantor continua por resolver, com Eduardo Ferreira, Marquinho e António Coelho em rota de colisão.

Marco Paulo, faria esta quarta-feira, 21 de janeiro, 81 anos de idade. Nascido em 1945, em Mourão, o cantor tornou-se um dos maiores fenómenos da música portuguesa, com uma carreira marcada por um sucesso ímpar junto do público.

Ao longo de décadas, Marco Paulo vendeu mais de um milhão de discos, que lhe valeu 140 galardões de ouro, prata e platina, além de um disco de diamante. Canções como 'Maravilhoso Coração', 'Ninguém, Ninguém' ou 'Eu Tenho Dois Amores' continuam a fazer parte da memória coletiva dos portugueses.

O artista morreu a 24 de outubro de 2024, após várias batalhas contra o cancro, deixando o país de luto. Contudo, foi a questão da herança que gerou muito conflito, depois de se saber que Marco Paulo tinha destinado uma parte a uma pessoa que, até então, era desconhecida para muitos. Trata-se de Eduardo Ferreira, bombeiro bracarense mais conhecido como 'Dudu', com quem o cantor nutriu uma profunda amizade, especialmente nos seus últimos anos de vida, razão pela qual lhe destinou 10% da sua herança em testamento. Por isso, o património do artista não seria, afinal, a dividir por dois - o compadre António Coelho e o afilhado Marquinho - mas por três.

No entanto, mais de um ano depois da sua morte, a herança continua longe de estar resolvida e está cada vez mais perto de seguir para tribunal, uma vez que os três herdeiros não conseguem chegar a acordo. Eduardo Ferreira admitiu que poderá avançar judicialmente contra o afilhado de Marco Paulo, Marco António, e o compadre António Coelho. "Ainda não houve acordo. Estou muito desgastado e o mais certo é mesmo avançar para tribunal. Ainda tenho uma pequena esperança que isto se resolva a bem, mas acho que há 99,9% de possibilidades de acabarmos em tribunal", confessou Dudu ao CM.

O bombeiro de Braga garante ainda não ter recebido qualquer valor da herança. "Para já não herdei nada. Só estou a pagar", afirmou, revelando já ter gastado milhares de euros com imposto de selo e honorários de advogado.