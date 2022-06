Kim Kardashian acusada de danificar para sempre vestido de Marilyn Monroe

Socialite usou vestido original na MET gala, no mês passado, mas apenas para a passadeira vermelha. Mesmo assim peça não terá voltado intacta para o museu.

Um colecionador que valida peças de Marilyn Monroe denunciou "danos permanentes" no vestido que Kim Kardashian usou da atriz na MET gala do mês passado. O vestido usado por Marilyn para cantar os parabéns a John F. Kennedy foi usado pela socialite, com a garantia de que permaneceria intacto.