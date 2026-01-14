"Éramos 10 ou 12 raparigas". Julio Iglesias sujeitava funcionárias a testes de HIV e gravidez

O cantor é suspeito de abuso sexual de algumas empregadas que trabalhavam em sua casa. Todas eram testadas antes de começarem a trabalhar.

Exames médicos obtidos pelo jornal elDiario.es, que mostram o nome do hospital, o nome e a assinatura do médico, o nome de cada mulher, a data do exame e a especialidade (ginecologia) comprovam que Julio Iglesias - acusado de abusos sexuais - "impunha" às suas funcionárias diversos testes médicos, como HIV, hepatite ou clamídia sexual. Os exames eram realizados na mansão do cantor, na República Dominicana, e além de serem realizados com o objetivo de detetar doenças sexualmente transmissíveis, previam também descobrir possíveis gravidezes.



Julio Iglesias está no centro de polémica por testes de HIV a funcionárias Foto de Jonathan Short/Invision/AP

"Ele mandou-nos, a nós raparigas, ao ginecologista para fazermos um check-up geral. Éramos 10 ou 12 raparigas. Ali fizeram-nos tudo: o ginecologista examinou-nos por inteiro", explicou ao elDiario.es uma das queixosas, que acusa o cantor de abusos sexuais.

Uma outra ex-funcionária, que conversou com o mesmo jornal, confirmou estas alegações: "Eles mandaram-nos ao médico, a todas. Fizeram-me exames para detetar doenças sexualmente transmissíveis. Fizeram-nos ecografias e exames de sangue para ver se tínhamos algum tipo de doença. Não me pareceu normal", recorda ao dizer que, apesar de já ter trabalhado noutras mansões, nunca foi submetida a este tipo de exames médicos.

Era num grupo de WhatsApp que a governanta da casa em Punta Cana pedia, depois, os resultados dos exames às funcionárias. "Meninas, enviem-me, por favor, todos os resultados dos exames. Vamos ver exatamente o que está a acontecer", disse a mulher numa das mensagens obtidas pelo elDiario.es. Ao que uma das funcionárias respondeu: "Por foto ou exame físico?" A governanta respondeu: "Exame físico. Se tiverem de tomar alguma coisa ou o que for para ficarem completamente saudáveis..."

Uma das ex-funcionárias garante que "eles tinham acesso a todos os resultados". "Lembro-me que analisaram todos eles." Todas as mulheres foram atendidas pelo mesmo médico e nenhuma delas pagou pelos testes.

A legislação dominicana prevê penas para os empregadores que realizem testes de HIV aos seus funcionários, em forma de multa ou indemnizações. Enquanto isso, a Convenção 193, da Organização Internacional do Trabalho, ratificada pela República Dominicana, exige também que os Estados adotem medidas para garantir que a "maternidade não constitua causa de discriminação no emprego". Isso inclui, portanto, a proibição da realização de testes de gravidez.

O elDiario.es tentou contactar o hospital responsável por estes exames, mas esse não se manifestou. O mesmo aconteceu com Julio Iglesias, que optou por não responder às questões do órgão de comunicação social, e com a governanta.