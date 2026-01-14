Sábado – Pense por si

Julio Iglesias acusado de assédio. Estará Espanha perante um ‘caso Epstein’ da música?

Ex-trabalhadoras descrevem um ambiente de controlo, intimidação e abuso, num caso exposto por uma investigação jornalística de vários anos.

  “Ele tentava dizer-me que eu não tinha o direito, por nada neste mundo, de dizer-lhe que não, de o rejeitar.” É assim descrito, ao elDiario, uma das situações vividas por Rebeca (nome fictício), ex-funcionária de Julio Iglesias, enquanto trabalhava para o cantor espanhol. A frase é curta, mas carrega o peso de uma experiência que, segundo ex-trabalhadoras do cantor, foi marcada por abuso, intimidação e perda de autonomia. Em janeiro de 2026, uma investigação jornalística desta publicação trouxe a público acusações de agressões sexuais e abuso de poder ocorridas em 2021, em residências privadas do artista no Caribe. 

Tópicos Assédio Acusações de assédio Agressões Abusos Julio Iglesias Espanha
