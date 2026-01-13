Sábado – Pense por si

Social

Ninguém quer morar em Buckingham

Sónia Bento
Sónia Bento 23:00

Os Windsor sempre detestaram o enorme palácio para viver - chamavam-lhe “sepulcro” e frigorífico”. Agora não tem inquilinos e talvez não volte a ter.

A residência oficial do Rei de Inglaterra pode ser uma das mais imponentes e fascinantes do mundo. Mas a verdade é que os membros da família real britânica detestam ser obrigados a viver no palácio de Buckingham, por ser impessoal, nada acolhedor e desconfortável. Desde a morte da Rainha Isabel II, a 8 de setembro de 2022, que não mora lá ninguém, exceto funcionários.

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login

Assinatura Digital SÁBADO GRÁTIS
durante 2 anos, para jovens dos 15 aos 18 anos.

Saber Mais
Tópicos Filho Casas Casas Reais Realeza Isabel II do Reino Unido Windsor Carlos III do Reino Unido Primeira Guerra Mundial Segunda Guerra Mundial The Sunday Times
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Ninguém quer morar em Buckingham