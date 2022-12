O adeus dos palcos do "Rocket Man" estava agendado para o ano passado. A pandemia trocou as voltas àquele que é um dos artistas mais vendidos de todos os tempos mas deu-lhe a possibilidade de terminar a carreira em casa.

As músicas Tiny Dancer e Rocket Man vão soar no segundo maior festival de música do mundo. O cantor Elton John foi anunciado como o artista principal do Glastonbury de 2023.