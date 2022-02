Mãe de Cristiano Ronaldo deu a camisola do filho ao Papa Francisco depois de marcar presença numa audiência semanal.

Dolores Aveiro, a mãe de Cristiano Ronaldo, ofereceu uma camisola do internacional português ao Papa Francisco. Dolores Aveiro foi visitar Roma e passou pelo Vaticano, onde marcou presença na audiência semanal do Papa.





Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Maria Dolores (@doloresaveiroofficial)

A mãe de Cristiano Ronaldo marcou o momento em que deu a camisola do n.º 7 da seleção de futebol portuguesa no Instagram. "Emoção única, muito obrigada", escreveu.O Papa Francisco é apaixonado por futebol, sendo adepto da equipa San Lorenzo, da Argentina. Segundo o jornal Daily Mail, já considerou Messi o melhor jogador de futebol do mundo.