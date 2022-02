As mais lidas

Rei de Espanha está infetado com covid-19

O rei de Espanha, Felipe VI, testou positivo no teste à infeção pelo SARS-CoV-2, informou a Casa Real espanhola em comunicado. O rei ficará em isolamento durante sete dias, estando a agenda oficial suspensa durante este período, continuando Felipe VI a cumprir as suas atividades institicuionais a partir do Palácio da Zarzuela.







Felipe VI REi de Espanha EPA

O teste ao coronavírus foi feito esta quarta-feira de manhã depois do monarca ter apresentado sintomas ligeiros durante a noite, informa um comunicado da Casa Real espanhola.A Casa Real informa que o rei está bem de saúde e que tanto a princesa Letícia como a infanta Sofia não apresentam sintomas e prosseguiram com as suas atividades normais, obedecendo às diretivas das autoridades de saúde.