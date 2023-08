Primeiro-ministro do Canadá falou à imprensa pela primeira vez sobre a separação, depois de ter ido de férias com a (ainda) mulher e os filhos.

Depois do divórcio, Justin Trudeau diz estar focado nos filhos e no futuro

Foi no início do mês mais quente do ano que Justin Trudeau e Sophie Gregoire anunciaram o divórcio. Depois de três filhos e um casamento de 18 anos, o primeiro-ministro do Canadá comentou pela primeira vez a separação e disse estar inteiramente concentrado no seu futuro.







REUTERS/Carlos Osorio

Já de regresso à vida política, depois de um período de dez dias de férias passadas na Colúmbia Britânica, o chefe de governo disse ter passado "uns dias muito bons com a família" onde teve tempo para se "concentrar nas crianças, em passarmos tempo juntos e seguir em frente".O político recusou entrar em mais detalhes sobre a separação e optou apenas por agradecer o apoio dos canadianos e a privacidade que lhes foi dada. anúncio do divórcio foi feito de forma oficial pelo gabinete do primeiro-ministro no dia 2 de agosto mas, de acordo com a Reuters, o casal manteve os planos e acabou por ir de férias juntos.