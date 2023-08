Morreu o companheiro de Sandra Bullock. Bryan Randall tinha 57 anos

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Morreu o companheiro de longa data da atriz Sandra Bullock. Bryan Randall tinha 57 anos e há três foi diagnosticado com Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA).







Jackson Lee/Getty Images

"É com grande tristeza que partilhamos que a 5 de agosto, Bryan Randall morreu de forma pacífica depois de três anos de uma batalha contra a ELA", partilhou a família num comunicado enviado à revista People . "Bryan decidiu manter a sua jornada contra a doença privada e nós, os mais próximos, fizemos o melhor para honrar esse pedido."No mesmo comunicado, a família agradece aos médicos e enfermeiros que cuidaram do fotógrafo e que se tornaram família.Sandra e Bryan conheceram-se em 2015, quando o modelo se tornou fotógrafo e foi contratado pela atriz para registar o aniversário do filho Louis. A sua relação tornou-se pública no final desse ano.Sandra Bullock, de 59 anos, tem dois filhos, Louis, 13 anos, e Laila, 10, que adotou e que Bryan tratava como seus, como a própria referiu em dezembro de 2021. "Encontrei o amor da minha vida. Partilhamos dois filhos maravilhosos - três, a filha mais velha de Randall. É a melhor coisa de sempre."A família de Bryan Randall pediu ainda privacidade nesta fase.